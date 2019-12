Lunedì 16 dicembre 2019 - 23:13

Serie A, ribaltone Lazio: Cagliari battuto con 2 gol nel recupero

Alla Sardegna Arena finisce 1-2 (Simeone, Luis Alberto, Caicedo)

Milano, 16 dic. (askanews) – Un gol di Luis Alberto al 92esimo e uno di Caicedo al 98esimo lanciano la Lazio a tre punti dalla coppia Inter-Juventus, che guida la classifica di Serie A. I biancocelesti di Simone Inzaghi hanno vinto a Cagliari per 2-1, dopo essere stati in svantaggio per oltre 80 minuti. Ma nel lunghissimo recupero i laziali hanno trovato l’ennesima vittoria rocambolesca, gettando nello sconforto la squadra di Maran, ora quinta in classifica, che a lungo aveva sperato di centrare il grande colpo.

Lme