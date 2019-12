Martedì 10 dicembre 2019 - 20:04

Sarri: “Attendo risposte serie”

Juve contro il Leverkusen per superare il ko con la Lazio

Roma, 10 dic. (askanews) – La Juventus riparte dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio. Domani sera i bianconeri di Maurizio Sarri saranno in campo a Leverkusen contro il Bayer, per l’ultima partita della fase a gironi di Champions League. “Attendo risposte serie domani sul livello di mentalità – esordisce Sarri alla vigilia – Non ci sono gare che non contano, dobbiamo mettercelo in testa”. Per l’allenatore della Juventus, comunque, non c’è motivo di essere preoccupato. “Siamo sereni e sappiamo di dover migliorare ancora molto, garantisce prima di spiegare cosa vorrebbe vedere. “Dopo aver segnato non dobbiamo arretrare, dobbiamo tentare sempre di essere padroni della partita – aggiunge -. Sono cose che presuppongono un cambio di modo di pensare, quindi non sono facili da raggiungere in tempi brevi”. Sull’eredità di Allegri aggiunge: “Dopo 5 anni c’è un cambiamento ed è normale che non giri tutto alla perfezione dopo 6 mesi. Il gioco di Sarri richiede molto, ma i risultati sono stati buoni. C’è del potenziale non espresso – precisa Pjanic, al fianco dell’allenatore in conferenza stampa -. Penso che nelle prossime partite qualcosa cambierà, ma non c’è bisogno di drammatizzare. Da fuori sembra che tutto vada male, ci si chiede di vincere in modo pazzesco e non è semplice. In campionato dobbiamo fare qualcosa in più, ma i risultati sono buoni”.