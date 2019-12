Domenica 1 dicembre 2019 - 12:35

Sci, Bassino oro e Brignone argento nel gigante di coppa del mondo

A Killington trionfo azzurro

Roma, 1 dic. (askanews) – A Killington è grande Italia nel Gigante femminile. Marta Bassino ottiene la sua prima vittoria in carriera, chiudendo a 1:38.19 e terminando davanti alla connazionale Federica Brignone di 26 centesimi. Chiude il podio la statunitense idolo di casa Mikaela Shiffrin, a 29 centesimi da Bassino. Ottima prova anche di Sofia Goggia che termina undicesima, a 14 centesimi dalla top ten.

Nella località del Vermont si materializza il capolavoro più bello di Marta, che costruisce la vittoria su una prima manche straordinaria. Gara vicina alla perfezione e tempo di 49.05; campionesse come Vlhova, Gisin, Shiffrin e Worley si devono accontentare delle briciole. “Sono felicissima ed eccitata – racconta a caldo l’azzurra – Finalmente ho centrato due manche.

Al cancelletto stavo bene, ho pensato solo a focalizzarmi su me stessa, sullo sciare come so. Poi ho visto il verde e ho realizzato. Wow!”.

adx/sam