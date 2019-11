Lunedì 18 novembre 2019 - 14:22

Social football summit: apertura con Spadafora,Zingaretti e Frongia

L'evento è in programma a Roma il 20 e 21 novembre

Roma, 18 nov. (askanews) – Ci saranno il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l’assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia insieme all’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo a dare inizio mercoledì 20 novembre ai lavori del Social Football Summit.

Ai panel della prima giornata, rende noto un comunicato stampa, parteciperanno anche il ministro dell’Innovazione Paola Pisano e il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Chieppa.

La seconda edizione del Social Football Summit – la due giorni di dibattiti, incontri e attività di networking interamente dedicati al digital marketing e all’innovazione nel mondo del calcio organizzata da “Social Media Soccer” e “Go Project” e caratterizzata dalla partnership con la Lega Serie A – si terrà a Roma il 20 e 21 novembre nella prestigiosa cornice dello Stadio Olimpico e vedrà la partecipazione di 101 top speaker e numerose aziende internazionali della Football Industry che si alterneranno negli oltre 30 panel.

I lavori saranno distribuiti su due stage: il primo dedicato alle più significative e originali iniziative di digital marketing e fan engagement, il secondo dedicato al processo della digital transformation, alle innovazioni di prodotto, agli Esports e tanto altro.

Un programma ricchissimo che comprende fra l’altro una intervista live con Roberto Mancini, un approfondimento sulla crescita inarrestabile del calcio femminile assieme ad Andrea Fabiano, amministratore delegato di Tim Vision, e la presidente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani. E poi un focus sulla trasformazione degli impianti sportivi in “energy arena”, l’intervista pubblica al presidente del Bari Luigi De Laurentiis e un panel sull’esplosione di pubblico, business e applicazioni degli Esports a cui prenderanno parte Luca Pardo dello studio “Ontier Pardo Vicenzi”, Marco Martinelli dello studio “Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners”, Paolo Cisaria, Ceo e fondatore del team ESport Mkers, il Marketing Director di Sony Interactive Entertainment Italia Raffaele Zeppieri e Marco Soranno di Pg Esport. Di lotta alla pirateria e dei “nemici” del calcio si parlerà invece nell’incontro cui parteciperà fra gli altri l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, presente anche al panel sugli Esports.

Oltre alla Fifa, alla Uefa e alla Federcalcio, saranno presenti le squadre protagoniste del campionato italiano e una folta rappresentanza internazionale. Completeranno il panorama i rappresentanti di Twitter, YouTube, Facebook e di aziende come TIM, Visa, Enel X, ABB, Gewiss, Macron, Cobat, Sisal, Moovit, Burger King e molte altre. In occasione dell’evento saranno premiati i finalisti della call competition “Innovation needs Lega Serie A” dedicata a progetti innovativi e organizzata in collaborazione con AlmavivA, digital Partner della manifestazione. La sera del 20 novembre, infine, al Chiostro del Bramante si terrà la “Social Football Night”, la notte dei premi di Social Media Soccer per celebrare le eccellenze del calcio. Nel corso della serata saranno premiate le squadre di serie A che si sono contraddistinte nelle categorie “Storytelling”, “Campaign of the year”, “Executive Talents”, “Innovation of the year”, “Best digital solutions”, “Best Social Responsability Campaign”, mentre un premio speciale per l’innovazione sarà assegnato dalla Regione Lazio.