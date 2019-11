Sabato 16 novembre 2019 - 17:57

Atp Finals, Impresa Tsitsipas, batte Federer ed è in finale

Affronterà il vincente tra Dominic Thiem e Sascha Zverev.

Roma, 16 nov. (askanews) – Impresa di Stefanos Tsitsipas alle Atp Finals di Londra. Il 21enne greco, alla sua prima partecipazione al Masters, batte Federer in due set ed è in finale. Il numero 6 al mondo ha la meglio 6-3 6-4 sul 38enne campione di 20 Slam che rinuncia così al sogno del settimo titolo alle Finals. Tsitsipas, campione delle Next Gen Finals nel 2018 a Milano, affronterà il vincente della seconda semifinale. Alle 21 scendono in campo Dominic Thiem e il campione dello scorso anno Sascha Zverev.

