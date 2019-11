Lunedì 4 novembre 2019 - 08:35

La Lazio vince a San Siro dopo 30 anni

Inzaghi: "Tabu spezzato"

Roma, 4 nov. (askanews) – Nel secondo posticipo dell’11a giornata di Serie A, la Lazio batte 2-1 il Milan e aggancia al 4° posto Atalanta e Cagliari. A San Siro Immobile coglie una traversa (22′), poi sblocca il match al 25′ con un bel colpo di testa. I rossoneri trovano il pareggio con un’autorete di Bastos al 28′, ma capitolano all’83’ quando Correa fulmina Donnarumma. Per Pioli 2° ko in 4 gare. “Abbiamo vinto meritatamente una gara importante contro una squadra che ha disputato un buon match”.

Simone Inzaghi commenta così il successo della Lazio sul Milan. “Abbiamo giocato una partita buonissima e fatto di tutto per vincere, volevamo spezzare il tabù San Siro dopo 30 anni. Fuori dalla crisi? Ero tranquillo dopo le sconfitte, le nostre prestazioni erano all’altezza. Classifica? Prematuro parlarne. Ora abbiamo l’obbligo di alzare l’asticella”. Per Pioli nessun dramma: “La strada è quella giusta, ce lo dice la prestazione di stasera. Ho visto una squadra che ha battagliato per 95′, non ho visto una squadra che si è arresa o impaurita – ha spiegato il tecnico de Milan -. Poi ci sono stati degli errori, dobbiamo crescere”. Tirata d’orecchie a Leao: “Mi aspettavo di più, apporto non all’altezza”.

