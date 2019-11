Sabato 2 novembre 2019 - 17:00

Conto alla rovescia green per l’Eicma Cup di Milano

I piloti dell'Electric Bike Cross in gara al Salone

Milano, 2 nov. (askanews) – L’Ebx si prepara a lanciare una nuova corrente, rigorosamente elettrica, nel mondo delle competizioni delle e-bike. L’Electric Bike Cross sarà tra i protagonisti dell’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo di Milano con l’Eicma Cup, una gara-evento pensata proprio per l’occasione, in accordo con gli organizzatori del Salone delle Due Ruote. Sabato 9 novembre, nel Padiglione 18 i migliori piloti si affronteranno sull’innovativo circuito EBX, tra salti, curve, ostacoli e joker lane, senza esclusione di colpi… di pedale. Piloti che provengono sia dal mondo delle due ruote a motore, sia da quello delle bici muscolari. Motocross, Velocità su pista, Enduro, Downhill, tutte le discipline trovano una sintesi nello spettacolo adrenalinico dell’Electric Bike Cross. Alle ore 12 la partenza di Gara 1, alle 15 Gara 2. Un evento unico in un contesto che pone l’Ebx al centro della scena internazionale di tutto il settore, nell’edizione di EICMA più green di sempre e con numeri da record. Un’Eicma che al mondo delle e-bike dedica un intero padiglione e un secondo che ospiterà i test drive al coperto. “Moto Rivoluzionario” è il tema scelto dagli organizzatori del Salone internazionale per la 77esima edizione, una rivoluzione che è già iniziata, anche in ambito agonistico.