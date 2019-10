Lunedì 28 ottobre 2019 - 19:47

Ippica, premio Lydia Tesio 2019 a Eleonora di Giuseppe

Riconoscimento alla coordinatrice Longines Global Tour di Roma

Roma, 28 ott. (askanews) – La coordinatrice per l’Italia del Longines Global Champions Tour di Roma Eleonora di Giuseppe ha ricevuto questo pomeriggio in Campidoglio il Premio Lydia Tesio “Le Signore dell’Ippica”, prestigioso riconoscimento che celebra le eccellenze al femminile nei diversi settori del mondo del cavallo.

Nella Sala della Protomoteca a fare da palcoscenico alla diciottesima edizione del tradizionale appuntamento organizzato HippoGroup Roma Capannelle e intitolato alla memoria della prima donna del galoppo italiano, l’Assessore allo Sport Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia ha conferito il riconoscimento ad Eleonora di Giuseppe per il suo impegno da oltre 20 anni nel mondo del cavallo, con le diverse istituzioni competenti e nei molteplici ambiti: sportivo, legislativo, giuridico, formativo, didattico, terapeutico, del benessere, della promozione e della comunicazione.

“È per me un onore poter premiare delle figure femminili di così alta caratura, eccellenze che si distinguono creando valore unico all’interno di un contesto importante come quello del mondo del cavallo. Grazie al recente successo del Longines Gobal Champions Tour allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” Roma si è confermata una vetrina eccezionale per tutto il panorama degli sport equestri”.

“Sono onorata di ricevere questo riconoscimento come donna di cavalli e di sport oltre che come consigliere federale FISE. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto ed in particolare Hippogroup Roma Capannelle nella persona del direttore generale l’Ing. Elio Pautasso, che attraverso questo evento tengono alti determinati principi e valori. Un ringraziamento particolare va all’Assessore Frongia per il sostegno a questa e alle altre grandi iniziative sociali, di sport e di integrazione come il Longines Global Champions Tour di Roma che si è da poco concluso. La mia vita è stata e sarà sempre contrassegnata dai cavalli e da tutto ciò che di straordinario rappresentano”.

Insieme a Eleonora di Giuseppe hanno ricevuto il Premio Lidya Tesio 2019 la giornalista tv Cristina Fantoni, la campionessa di salto ostacoli Melanie Gruber, la proprietaria de “Il Galoppo” Giuseppina Roveda, Marta Risari, Vice Direttore Generale Policlinico Univ. Campus Biomedico, l’amazzone Rebecca Dami e la giovane campionessa di Endurance Costanza Laliscia.