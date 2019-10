Sabato 26 ottobre 2019 - 14:07

Mondiali, battuta la Nuova Zelanda, Inghilterra in finale

A Yokohama finisce 19-7, domani Sudafrica-Galles

Roma, 26 ott. (askanews) – L’Inghilterra è la prima finalista della Coppa del Mondo di rugby in Giappone. A Yohomama la squadra del c.t. Eddie Jones ha sconfitto per 19-7 i bicampioni del mondo in carica degli All Blacks. Per l’Inghilterra, eliminata quattro anni fa nel girone del Mondiale organizzata in casa, si tratta della quarta finale in 9 edizioni. Dopo il titolo conquistato nel 2003 battendo l’Australia a Sydney (20-17), sono arrivate du sconfitte contro i Wallabies (nel 1991 in casa) e con il Sudafrica (nel 2007 in Francia). Domani, sempre a Yokohama, la seconda semifinale tra Sudafrica e Galles