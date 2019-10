Venerdì 25 ottobre 2019 - 10:05

Diario dal Red Carpet, oggi i Negramaro e l’omaggio a Carlo Vanzina

Si apre con "Il giorno più bello del mondo" di Alessandro Siani

Roma, 25 ott. (askanews) – Si apre con “Il giorno più bello del mondo” di Alessandro Siani oggi alle 10.30 il Red Carpet dell’Auditorium Parco della Musica, per cui alla Festa del cinema arriveranno anche Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Stefano Pesce, Leigh Gill, Sara Ciocca e Leone Riva.

Alle 17.00 il tappeto rosso attende Bernard Tavernier e i protagonisti del film omaggio “Carlo Vanzina. Il cinema è una cosa meravigliosa” di Antonello Sarno che arriverà con la moglie Lisa Vanzina, le figlie Assia Vanzina e Virginie Marsan e una nutrita rappresentanza del cast: Sabrina Impacciatore, Serena Autieri, Nancy Brilly, Enzo Salvi, Massimo Boldi, Massimo Ghini, Vincenzo Salemme, Neri Parenti, Paolo Virzì.

Protagonisti del Red Carpet di oggi anche i Negramaro che presentano “L’anima vista da qui” di Gianluca Grandinetti e per cui arriveranno, alle 18.15, Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea De Rocco

Non distante dal tappeto rosso dell’Auditorium, questa sera i riflettori saranno accesi sugli artisti e sui tantissimi donatori che hanno voluto sostenere le Onlus Still I rise di Nicolò Govoni e Insieme si può fare di Lorenzo Locati partecipando alla Charity dinner organizzata da Désirée Colapietro Petrini e Anna Foglietta per Everychild is my Child. Oltre 350 persone attese a Pratibus District tra cui Giorgia, ospite d’onore che si esibirà in acustico, Carlo Verdone, Claudio Amendola, Edoardo Leo, Luca Argentero, Lillo, Elena Sofia Ricci, Geppy Cucciari, Paola Minaccioni, Stefania Sandrelli, Vittoria Puccini, Giampaolo e Rossana Letta, Aurelio e Jacqueline De Laurentiis, Luigi Abete, Alberto Matassino, Paolo Del Brocco, Nicola Claudio, Nicola Maccanico e Maurizio Stirpe.