Sabato 19 ottobre 2019 - 12:27

Mondiali, Inghilterra in semifinale, battuta l’Australia 40-16

Affronterà la vincente di All Blacks-Irlanda

Roma, 19 ott. (askanews) – L’Inghilterra ha sconfitto per 40-16 l’Australia a Oita nel primo quarto di finale della Coppa del Mondo di rugby. In semifinale la squadra del c.t. Eddie Jones affronterà la vincente di All Blacks-Irlanda, in programma alle 12.15 a Tokyo. Così se 4 anni fa gli australiani avevano sbattuto fuori l’Inghilterra padrona di casa nel girone, oggi sono stati ripagati con la stessa moneta.