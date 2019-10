Giovedì 17 ottobre 2019 - 15:51

Arbitri di serie A,Rocchi a Lazio-Atalanta, Irrati a Juve-Bologna

Sassuolo-Inter a Giacomelli, Napoli-Verona a Piccinini

Roma, 17 ott. (askanews) – E’ Rocchi di Firenze l’arbitro designato per la partita Lazio-Atalanta di sabato alle 15. Irrati sarà invece il direttore di gara di Juventus-Bologna, altro anticipo del sabato, mentre a Genova per Sampdoria-Roma di domenica ci sarà Maresca. Per Sassuolo-Inter c’è Giacomelli.

Questi gli arbitri designati per le partite dell’8/a giornata del campionato di Serie A: Brescia-Fiorentina (lunedì 21, ore 20.45): Calvarese di Teramo (Galetto-Rocca/IV: Maggioni; var: Di Paolo; avar: Mazzoleni). Cagliari-Spal (domenica 20, ore 15): Chiffi di Padova (Bindoni-Mastrodonato/IV: Ros; var: La Penna; avar: Paganessi). Juventus-Bologna (sabato 19, ore 20.45): Irrati di Pistoia (Imperiale-Bresmes/IV: Fourneau, var: Fabbri; avar: Alassio). Lazio-Atalanta (sabato 19, ore 15): Rocchi di Firenze. (Tegoni-Tolfo/IV: Manganiello; var: Guida; avar: Carbone). Milan-Lecce (domenica 20, ore 20.45): Pasqua di Tivoli. (Santoro-Colarossi/IV: Serra; var: Pairetto; avar: Vivenzi). Napoli-Hellas Verona (sabato 19, ore 18): Piccinini di Forlì. (Preti-Valeriani/IV: Aureliano; var: Mariani; avar: Schenone). Parma-Genoa (domenica 20, ore 18): Valeri di Roma. (Del Giovane-Lo Cicero/IV: Prontera; var: Nasca; avar: Mondin). Sampdoria-Roma (domenica 20; ore 15): Maresca di Napoli. (Peretti-Cecconi/IV: Giua; var: Banti; avar: Ranghetti). Sassuolo-Inter (domenica 20; ore 12.30): Giacomelli di Trieste (Longo-Bottegoni/IV: Ghersini; var: Mazzoleni; avar: Fiorito). Udinese-Torino (domenica 20, ore 15): Abisso di Palermo. (De Meo-Villa/IV: Massa; var: Doveri;avar: Di Iorio).