Sabato 12 ottobre 2019 - 12:39

Kipchoge primo uomo al mondo a correre la maratona sotto le 2 ore

Record (1h59'40") realizzato a Vienna, ma non è omologabile

Roma, 12 ott. (askanews) – Eliud Kipchoge ce l’ha fatta: il quasi 35enne keniano di Kapsisiywa è il primo uomo della storia a correre i 42.195km di una maratona sotto le 2 ore. E’accaduto a Vienna nella mattinata di oggi quando il keniano, nell’ambito dell’iniziativa dell’INEOS 1:59 Challenge ha coperto la distanza della Maratona in 1h59’40”.

Partenza in perfetto orario, alle 8.15, quando un gruppetto comprendente Kipchoge e 7 lepri è scattato dal Ponte Imperiale Reichsbrücke su un primo tratto di strada in leggera discesa che ha portato gli atleti sul circuito di 4.4km disegnato in Hauptallee, l’iconica lunga strada diritta e alberata che attraversa il cuore del Prater.

Il crono odierno migliora le 2h00’25” corso dallo stesso Kipchoge a Monza il 6 maggio 2019 nel Breaking 2. La prestazione di oggi, viste le condizioni ideali ricreate dagli organizzatori (non è una gara e 41 lepri lo hanno accompagnato nel percorso) non sarà omologabile come primato del mondo ma rimarrà una giornata storica per lo sport.

Adx/Int9