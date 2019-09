Martedì 24 settembre 2019 - 19:08

Conte: “Lazio test impegnativo, dimenticare il derby”

"Vorrei aprire un ciclo. Juve? C'è chi trasmette odio"

Roma, 24 set. (askanews) – L’Inter di Antonio Conte a caccia della quinta vittoria consecutiva. La formazione nerazzurra chiede il pass alla Lazio in un match molto insidioso. “Sarà un test molto molto impegnativo – dice Antonio Conte alla vigilia -, uno dei più difficili da inizio stagione. La Lazio ha un’identità consolidata, con un bravissimo allenatore, forse sottovalutato. Sarà un’altra verifica”. Il Milan va dimenticato in fretta: “Se entriamo in campo con ancora in testa gli elogi per il derby significa che non abbiamo capito niente. Deve essere resettato tutto. Il percorso davanti è talmente vasto che non possiamo fare previsioni. Ci sarà da cadere, ma dovremo essere bravi a rialzarci. Vedo proclami eccessivi dopo 4 giornate, per esperienza so che viene fatto ad arte per darci poi qualche mazzata. Non c’è solo la Juve, il Napoli non lo state considerando, ma è molto molto forte, non ha venduto nessuno, ha comprato bene e ha un grande allenatore”.

Poi un commento a quanti guardano alla sfida con la Juve: “”Ci sono già articoli che dicono che io verrò coperto da insulti, e rimango sbalordito, perché chi comunica deve pensare a che sentimento trasmette. Qualcuno incita all’odio. Dà veramente fastidio”. Dal futuro prossimo a quello più a largo respiro: “Quando inizi un nuovo progetto la speranza è che sia lungo e duraturo. Perché più stai in un club più vengono assimilate le tue idee e il tuo modo di pensare. Lavori con giocatori che ti conoscono. Restare per tanto tempo è la cosa migliore, io mi auspico che succeda prima o poi. Aprire un ciclo sarebbe positivo, perché non devi ricominciare e le tue idee sono già quelle della società”