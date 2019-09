Domenica 15 settembre 2019 - 17:26

Serie A: la Lazio affonda a Ferrara, ok Bologna e Cagliari

La Spal vince al 92' con un gol di Kurtic

Roma, 15 set. (askanews) – Colpo Spal che affonda al 92′ la Lazio con un gol di Kurtic. Rocambolesco successo del Bologna che ribalta il Brescia da 1-3 e vince 4-3. Vittoria in trasferta del Cagliari che affonda il Parma 3-1 in Emilia. Questi i risultati e la classifica dopo la terza giornata: Fiorentina-Juventus 0-0 Napoli-Sampdoria 2-0 – 13′ Mertens, 67′ Mertens Inter-Udinese 1-0 – 44′ Sensi Genoa-Atalanta 1-2 – 64′ Muriel (A), 91′ Criscito (G), 91′ Zapata (A) Brescia-Bologna 3-4 – 10′, 19′ Donnarumma (BR), 35′ Bani (BO), 42′ Cistana (BR), 56′ Palacio (BO), 60′ Poli (BO), 80′ Orsolini (BO) Spal-Lazio 2-1, – 17′ rig. Immobile (L), 63′ Petagna (S), 92′ Kurtic (S) Parma-Cagliari 1-3 (23′, 39′ Ceppitelli (C), 57′ Barillà (P), 77′ Simeone (C) Roma-Sassuolo: ore 18 Verona-Milan: ore 20.45 Torino-Lecce: domani ore 20.45 Classifica: Inter 9, Bologna e Juventus 7, Torino, Napoli, Atalanta 6, Verona, Lazio, Genoa 4, Sassuolo, Milan, Cagliari, Brescia, Parma, Spal, Udinese 3, Roma 2, Fiorentina 1, Lecce, Sampdoria 0.

