Mercoledì 4 settembre 2019 - 19:54

Al Global Champions Tour Anche Fido salta gli ostacoli

Non solo cavalli, domenica finale Grand Prix Agility Fidasc

Roma, 4 set. (askanews) – All’interno del Longines Global Champions Tour, una delle più importanti e prestigiose manifestazioni equestri al mondo che dal 5 al 8 settembre animerà lo Stadio dei Marmi a Roma, protagonisti per una serata saranno proprio i cani. In programma nella giornata di domenica 8 settembre 2019 dalle ore 18.00, c’è infatti il Grand Prix di Agility, sotto la guida del Presidente della Fidasc Felice buglione e del Coordinatore dell’Agility Massimo Perla, il famosissimo addestratore di cani attori che ha portato numerosissimi amici a quattro zampe sui più prestigiosi set televisivi e cinematografici.

Dopo le 12 tappe interregionali svolte sul territorio italiano, la manifestazione raccoglie i migliori atleti in una finale che si svolgerà a Roma in due fasi: la finale presso il centro cinofilo Indiana Kayowa di Massimo Perla e la finalissima con i primi 64 atleti proprio all’interno del Global Champions.

La gara si svolgerà con una formula chiamata KO composta da due percorsi paralleli in cui il primo concorrente che lo finisce passa al turno successivo. Uno show entusiasmante, per chi gareggia e per chi seguirà la gara dalle tribune. La presenza dell’evento cinofilo all’interno della manifestazione, fortemente voluta dagli organizzatori, nasce dai numerosi punti in comune che uniscono i cani ed i cavalli. Oltre alla particolarità di essere gli unici due sport praticati in binomio, uomo e animale, e riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è innegabile che le due passioni siano fortemente correlate e che la quasi totalità degli appassionati di equitazione siano anche possessori di cani.