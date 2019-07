Mercoledì 24 luglio 2019 - 17:44

Tour de France, Trentin vince la tappa di Gap

Alaphilippe sempre in maglia gialla

Roma, 24 lug. (askanews) – Fantastico Matteo Trentin. Uno straordinario. Il campione d’Europa trentino della Mitchelton-Scott, dopo un’intera giornata in fuga nella diciassettesima tappa dell’edizione numero 106 del Tour de France, la Pont du Gard-Gap di 200 chilometri, e’ scattato nel finale e ha fatto il vuoto sul Col de la Sentinelle, alzando le braccia al cielo al traguardo di questa frazione interlocutoria con un percorso molto nervoso e mosso alla vigilia del trittico sulle Alpi. Secondo il danese Asgreen a 37″, terzo il campione olimpico Van Avermaet a 41″. Il gruppo chiude a 20’10” con la maglia Alaphilippe che ringrazia platealmente i compagni di squadra della Deceuninck-Quick Step per il gran lavoro in testa al gruppo.