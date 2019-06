Mercoledì 19 giugno 2019 - 13:11

Ascolti boom per l’Italdonne, meglio di Mancini e Di Biagio

La nazionale femminile con 6,5 milioni di spettatori

Roma, 19 giu. (askanews) – Ascolti boom per la nazionale italiana femminile di calcio sconfitta ieri sera dal Brasile 1-0 nel terzo match dei campionati del mondo. Italia-Brasile, andata in onda su Rai 1, ha totalizzato 6.525.000 spettatori pari al 29.3% di share. E se si sommano gli ascolti di Sky Sport (798.000, share 3,6% e 1 milione 740 contatti unici) si arriva a 7.323.000. Domenica scorsa, sempre su Rai 1, l’Under 21 contro la Spagna ha raccolto davanti al video 5.660.000 spettatori (29.4%). E anche l’Italia di Mancini in Grecia aveva fatto registrare “solo” 5.328.000 spettatori (28,8%).

Adx/Int5