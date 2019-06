Lunedì 3 giugno 2019 - 18:45

Roland Garros, Fognini fuori agli ottavi

Battuto in quattro set da Zverev

Roma, 3 giu. (askanews) – Il Roland Garros di Fabio Fognini si chiude negli ottavi. Il 32enne ligure, testa di serie numero 9, ha ceduto in quattro set ad Alexander Zverev, numero 5 del mondo e del tabellone: 36 62 62 76 (5) per il tedesco. Nonostante la sconfitta, Fognini può comunque sperare di entrare tra i top ten . L’ingresso fra i primi 10 del mondo diventerebbe realtà qualora Del Potro uscisse prima di raggiungere l’attuale punteggio del ligure (2785 punti): l’argentino deve però perdere negli ottavi contro il russo Khachanov. Nella classifica live l’azzurro è al momento al decimo posto: ha superato Isner, assente a Parigi, e lo precede proprio Khachanov, prossimo avversario dell’argentino. Fabio deve però guardarsi anche da Wawrinka: lo svizzero che martedì nei quarti sfida il connazionale Federer, non deve vincere il torneo. Il ligure sarebbe il terzo italiano dell’era open nella top ten dopo Adriano Panatta, numero 4 nel 1976, l’anno della conquista degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros, e Corrado Barazzutti, salito fino al numero 7 nel 1978.

Adx