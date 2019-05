Domenica 26 maggio 2019 - 17:07

Torino-Lazio 2-1, decidono Iago Falque e Lukic

Immobile non basta ai biancocelesti

Roma, 26 mag. (askanews) – Nell’ultima giornata di Serie A, il Torino batte 2-1 la Lazio e chiude al 7° posto, davanti ai biancocelesti che giocheranno in Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia. La gara si infiamma a inizio ripresa, quando i granata nel giro di 2′ trovano due gol: al 51′ sblocca Iago Falque, al 53′ Lukic raddoppia in contropiede. Al 66′ accorcia Immobile, all’80’ tris di De Silvestri. Commozione per l’addio di Moretti che diventerà dirigente.

Adx/Int9