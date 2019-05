Sabato 18 maggio 2019 - 19:02

Nadal: a Roma finale con Djokovic? Vedremo, è un grande giocatore

"Oggi con Tsitsipas ho giocato una partita solida"

Roma, 18 mag. (askanews) – “Quello che dovevo fare era giocare bene e l’ho fatto. Semplicemente ho giocato leggermente meglio di lui”. Così Rafa Nadal, numero due al mondo della classifica ATP, ha commentato in conferenza stampa la vittoria in due set contro il greco Stefanos Tsitsipas in semifinale agli Internazionali BNL d’Italia.

“E’ una vittoria importante per me – ha aggiunto il campione maiorchino – è stata una partita solida e l’avversario non era facile. Ogni giorno, ogni settimana, sto giocando sempre meglio”.

E in vista di una possibile finale con Novak Djokovic, numero uno al mondo, Nadal ha risposto: “Novak è in grande giocatore, sarà per me un nuovo test. Sarà dura, devo giocare al meglio, magari anche meglio di oggi”.