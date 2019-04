Lunedì 29 aprile 2019 - 18:30

Cori razzisti, curva Lazio chiusa un turno ma pena sospesa

Sopensione per cori contro Kessie e Bakayoko

Roma, 29 apr. (askanews) – Il giudice sportivo ha chiuso per un turno la Curva Nord della Lazio dopo i cori razzisti degli ultras biancocelesti nei confronti di Kessie e Bakayoko durante il match di coppa Italia contro il Milan. Pena sospesa per un anno, quindi non vi sarà nessuna limitazione ai tifosi in occasione della finale di Coppa Italia tra i biancocelesti e l’Atalanta in programma il 15 maggio all’Olimpico di Roma.