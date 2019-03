Sabato 2 marzo 2019 - 15:02

Capolavoro Paris, vince la discesa di Kvitfjell

Tredicesimo successo personale, ma la coppa è difficile

Roma, 2 mar. (askanews) – Con un altro capolavoro Dominik Paris centra il trionfo numero 13 in carriera in Coppa del mondo e raggiunge Christian Ghedina al terzo posto degli italiani più vincenti di sempre, così ora ha davanti solo l’irraggiungibile Alberto Tomba (50) e Gustav Thoeni (24).

A Kvitfjell l’altoatesino ha dato una dimostrazione di forza impressionante mantenendo vive, seppur quasi solo dal punto di vista aritmetico, le speranze di portare a casa la coppa di specialità in discesa, visto che il leader Beat Feuz ha chiuso secondo e ha perso appena 20 dei 100 punti di vantaggio che aveva alla vigilia, per cui ne ha 80 da amministrare nelle finali di Soldeu. Terzo posto per l’austriaco Mayer. “Mi sento molto bene – ha detto Paris a fine gara -. Non era facile oggi, mi sono spinto molto forte ed è andata bene. Su questa pista avevo già vinto nel 2016 e sapevo dove potevo fare bene. Quest’anno in particolare, mi diverto un sacco a sciare e lo faccio molto bene. Riesco a fare quello che voglio in pista e si vede”.

“Feuz scia molto forte e io sapevo che dovevo fare per forza tutto al meglio. Ma è già difficile stargli davanti e fare differenza con i punti ancora di più. Ma io penso che le gare sono belle anche così, ed è una vittoria che mi piace molto”.

“Non penso ancora ai record o al numero totale delle mie vittorie, mi concentro sulla sciata e mi godo gara dopo gara. I conti si faranno alla fine”.

Adx/Int2