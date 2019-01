Domenica 27 gennaio 2019 - 14:14

Goggia, altro capolavoro: secondo podio consecutivo a Garmisch

L'azzurra seconda anche in discesa

Roma, 27 gen. (askanews) – Due gare, due podi. Uno dietro l’altro. Sofia Goggia non poteva immaginare un rientro migliore dopo l’infortunio rimediato durante la preparazione che l’ha costretta a fare da spettatrice per i primi tre mesi di Coppa del mondo. A Garmisch la bergamasca compie un altro capolavoro: dopo il secondo posto in superG, si ripete in discesa con un’altra grandissima prova. Stavolta a batterla è un’altra austriaca, Stephanie Venier, che si regala la gioia del primo trionfo in carriera confermando una crescita graduale che l’ha portata ormai al top.

Quando Goggia arriva al traguardo si accende la luce verde, perché il suo tempo è più basso di quello di Kira Weidle (che poi chiuderà terza). Stavolta, però, l’azzurra non si lascia andare a gesti di esultanza, come invece aveva fatto ventiquattro ore prima. Il suo è più un sospiro di sollievo perché con la sua solita sciata aggressiva sa di aver preso un bel rischio dopo un salto, lo stesso che avrebbe causato poco dopo la caduta di Federica Brignone, ma è rimasta in piedi e ha preso velocità al punto che nel tratto finale è andata più forte della Venier, non abbastanza per essere davanti.

