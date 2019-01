Martedì 22 gennaio 2019 - 20:33

Usain Bolt dà l’addio al calcio: “Diverrò uomo d’affari”

Falliti i tentativi di trovare una squadra

Roma, 22 gen. (askanews) – Usain Bolt dice addio al calcio. Il 32enne giamaicano, dopo avere scritto la storia dell’atletica con otto ori olimpici nello sprint, l’anno scorso si era dedicato al pallone con il sogno di diventare un calciatore professionista. Ha girato il mondo, dalla Norvegia all’Australia cercando un club che lo ingaggiasse ma ha incassato solo una doppietta in amichevole con i Central Coast Mariners non sufficiente per mettersi d’accordo sull’ingaggio. “E’ stato bello, mi sono divertito. Non voglio dire di non averci creduto, ma credo che non l’abbiamo fatto nel modo in cui avremmo dovuto. Impari la lezione, vivi e impari. La vita sportiva è finita, diventerò un uomo d’affari”.

Adx/Int9