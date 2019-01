Mercoledì 16 gennaio 2019 - 14:29

Keità fuori per tre settimane, salta Sassuolo, Torino e Lazio

Distrazione muscolare al bicipite femorale

Roma, 16 gen. (askanews) – Brutte notizia per Luciano Spalletti: Keita starà fuori per circa tre settimane e salterà almeno tre partite, le sfide di campionato con Sassuolo e Torino e il successivo quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Al giocatore, decisivo nelle vittorie con Napoli ed Empoli, è stato riscontrata una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Keita è stato sottoposto in mattinata ad esami dopo il fastidio accusato in allenamento.