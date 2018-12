Lunedì 17 dicembre 2018 - 23:01

Atalanta-Lazio 1-0, decide Zapata e Gasperini vola

Gol annullato dal Var ai bianconcelesti al 92'

Roma, 17 dic. (askanews) – L’Atalanta batte la Lazio 1-0 nel posticipo della sedicesima giornata del campionato di serie A.

Decide Zapata dopo un solo minuto di gioco. Discesa di Gosens sulla fascia sinistra e cross in area di rigore intercettato da Radu ma spedito sui piedi di Zapata che da pochi passi batte Strakosha. Al 92′ arriverebbe anche il pari di Acerbi che insacca di testa su traversone di Luis Alberto ma l’arbitro annulla per fuorigioco dello stesso giocatore della Lazio dopo aver consultato il Var. Con questo risultato l’Atalanta sale a 24 punti in classifica al sesto posto. La Lazio resta a 25.

