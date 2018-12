Lunedì 10 dicembre 2018 - 07:24

Milan-Torino 0-0, Leonardo: “Ibra non tornerà”

I rossoneri stanno valutando Fabregas, Paquetà un rinforzo

Roma, 10 dic. (askanews) – Nel posticipo della 15esima giornata di campionato, il Milan pareggia contro il Torino e sale a +1 sulla Lazio al quarto posto. Match molto divertente nel primo tempo e più chiuso nella ripresa. I granata hanno due chance importanti con Iago e Belotti, Cutrone divora un'occasione a tre minuti dal termine. La squadra di Mazzarri è sesta a quattro punti dai rossoneri. E a fine partita dopo settimane di tentativi, colloqui, ipotesi e indiscrezioni, Leonardo fa definitivamente chiarezza a proposito di Ibrahimovic: "Non arriverà – dice a Mediaset dopo il match col Torino -. Sin dall'inizio ci aveva detto che se i Galaxy avessero soddisfatto le sue condizioni sarebbe rimasto. Lo hanno fatto e quindi rimarrà in MLS. Sarebbe stato un ritorno bellissimo per quello che rappresenta, ma non accadrà. Non nego che c'abbiamo pensato, ma non tornerà. Fabregas? Abbiamo valutato, visto le possibilità, ma senza affondo. Stiamo valutando le condizioni". Paquetà "un rinforzo, è giovane"