Mercoledì 28 novembre 2018 - 08:20

Olimpiadi 2026, Malagò presenta Milano-Cortina: Governo garante

Da Roma supporto servizi, da Regioni Lombardia e Veneto i finanziamenti,

Milano, 28 nov. (askanews) – Le Regioni Lombardia e Veneto daranno le garanzie finanziarie per la candidatura di Milano-Cortina per l’organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 2026, ma sarà “il governo italiano che garantirà il supporto per la candidatura, per i servizi che dipendono da esso”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante il suo intervento all’Assemblea Generale dell’Associazione dei Comitati Olimpici Mondiali (Anoc), la prima presentazione sulla scena internazionale della candidatura italiana per il 2026.

“Pensiamo che la chiave vincente del nostro progetto sia il termine ‘insieme’ perché uniamo pubblico e privato, tradizione e innovazione, l’efficienza di una grande metropoli con il fascino delle montagne. È una grande dimostrazione di lavoro di squadra per un unico obiettivo, quello di riportare i Giochi olimpici e paralimpici in Italia” ha aggiunto il presidente del Coni.