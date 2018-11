Domenica 4 novembre 2018 - 12:21

Gp Malesia, Marquez: “L’errore di Rossi una fortuna”

"Non avevo mai vinto partendo dalla terza fila"

Roma, 4 nov. (askanews) – C’è sempre una prima volta per Marc Marquez. Il cinque volte campione del mondo ha vinto partendo dalla settima posizione a Sepang nel Gp della Malesia, penultima priva del motomondiale. Non gli era mai successo in carriera. “Sono contento perché non avevo mai vinto dalla terza fila, ma non è stato facile: è stato più un successo di cuore che altro perché non eravamo tanto a posto con la moto. Al via dopo la partenza ho spinto al limite e ho iniziato a superare gli avversari uno dopo l’altro – spiega Marquez -. Così però ho surriscaldato le gomme e ho cervato di raffreddarle perché anche l’anteriore era un po’ in crisi. Nel finale stavo andando sempre meglio, stavo riprendendo Rossi e il suo errore è stato una fortuna per noi: dopo la scivolata dell’Australia per me e la squadra è il modo migliore per celebrare il campionato”.

Adx/Int5