Domenica 21 ottobre 2018 - 12:18

Gp Giappone, Marquez vince ed è campione del mondo

Dovizioso cade a due giri dalla fine, Rossi è quarto

Roma, 21 ott. (askanews) – Marc Marquez trionfa a Motegi, vince il Gp di Giappone, quart’ultima prova del motomondiale, sale a 296 punti e diventa campione del mondo con tre gare di anticipo. Per lo spagnolo è il settimo titolo ad appena 25 anni: ha vinto per 5 volte il campionato MotoGP nelle ultime 6 stagioni. Per la terza volta, lo spagnolo vince il Mondiale in Giappone: gli è accaduto sempre negli anni pari, 2014, 2016 e 2018. Per mettere le mani sulla corona lo spagnolo della Honda Hrc ha dovuto faticare per piegare Dovizioso, generoso e degnissimo rivale. Il forlivese ci ha provato fino alla fine ad impedirgli di fare festa con tre gare d’anticipo, ma il ducatista si è arreso a due giri dal termine. Dopo aver comandato quasi tutta la corsa, scattando bene dalla pole position, “Desmodovi” ha subito il sorpasso di Marquez a poche passaggi dal termine scivolando a due giri dalla fine. Rossi ha chiuso al quarto posto.

