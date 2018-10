Martedì 16 ottobre 2018 - 11:12

Mondiali donne Serbia-Italia 3-1, azzurre comunque in semifinale

Primo ko, venerdì contro la vincente di Cina-Olanda

Roma, 16 ott. (askanews) – Prima sconfitta della Nazionale italiana di pallavolo femminile ai campionati del mondo in Giappone. Le azzurre si sono arrese 3-1 alla Serbia (25-21, 25-19, 23-25, 25-23) nell’ultimo match del girone delle Final Six lasciando alle serbe il primo posto del raggruppamento. Il ko non pregiudica il cammino dell’Italia, già qualificata alle semifinali di Yokohama (venerdì 19 ottobre), così come le serbe.

Per conoscere il nome dell’avversaria che le ragazze di Mazzanti troveranno in semifinale, bisognerà attendere il risultato del match tra Olanda e Cina (ore 12.20).

Adx/Int9