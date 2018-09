Sabato 29 settembre 2018 - 18:07

Di Francesco: “Un derby da uomini. Così andremo lontano”

"Non abbiamo perso l'identità che ho trasmesso lo scorso anno"

Roma, 29 set. (askanews) – Due vittorie in quattro giorni rilanciano i giallorossi, ma soprattutto riportano il sereno dopo un avvio di stagione tormentato. “Il ritiro è servito a tirar fuori le paure e le difficoltà – ha detto a SkySport dopo la vittoria contro la Lazio -. Oggi abbiamo fatto un derby da uomini, era quello che avevo chiesto. Ci attacchiamo a tante cose, anche ai fantasmi, invece dobbiamo continuare con questa applicazione e questo atteggiamento che ci darà tante soddisfazioni”. Una Roma solida che anche dopo il pareggio ha reagito con carattere. “Dobbiamo avere la forza caratteriale per rimanere in partita nei momenti di difficoltà e in questo la squadra è in crescita – continua Di Francesco -. Sono molto contento, la predisposizione di tutti di restare corti vuol dire che non abbiamo perso l’identità che ho trasmesso lo scorso anno. I risultati possono anche venire meno, ma in campo voglio vedere una squadra applicata”.