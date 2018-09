Venerdì 21 settembre 2018 - 14:51

Ranking Uefa, l’Italia avvicina il secondo posto

Juventus stabile quinta, balzo Inter: dall'83esimo al 60esimomo posto

Roma, 21 set. (askanews) – L’Italia rosicchia altri decimi di punto all’Inghilterra al termine della prima giornata di Champions ed Europa league e si avvicina al secondo posto. Le squadre italiane hanno portato a casa 4,214 punti in virtù delle vittorie di Lazio, Juve, Inter e Milan oltre al pareggio del Napoli. L’Inghilterra fa di meno in virtù delle sconfitte di Tottenham e Manchester City. Ora la distanza tra le federazioni è inferiore a 0,5 punti (66,748 contro 66,297). La Germania è quarta con 61,070 punti, la Francia quinta con 51,498 punti. La Juventus rimane stabile al quinto posto nel ranking complessivo dietro a Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona e Atletico Madrid. Sale l’Inter che dall’83esima posizione arriva grazie alla vittoria sul Tottenham alla 60esima. Stabile anche il Napoli fermo in 15esima posizione, mentre la Roma viene scavalcata dal Liverpool e si ferma in 14esima piazza. Salgono infine anche la Lazio (60esima) e il Milan che si porta in 83esima posizione perché le vittorie in Europa League che portano meno punti.