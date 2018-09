Mercoledì 19 settembre 2018 - 15:51

Vettel alla Bild: “Se potessi chiederei tanti consigli a Schumi”

"Credo nel mondiale, posso farlo e l'ho dimostrato"

Roma, 19 set. (askanews) – “Se stesse bene, chiederei tanti consigli a Schumi”. Sebastian Vettel confessa alla Bild che vorrebbe al suo fianco il sette volte campione del mondo di Formula 1 per ascoltare i suoi preziosi suggerimenti. “Non tanto sul mio stile di guida, ma sul lavoro all’interno del team e sulle politiche della Formula 1”, dice il pilota della Ferrari, ricordando “la grande esperienza di Schumacher in Ferrari”. Sulla lotta per il titolo assicura che non getterà la spugna: “Prima di tutto -sottolinea- perché posso farlo e l’ho dimostrato quattro volte, poi perché abbiamo una macchina con cui posso giocarmela e che è sullo stesso piano della Mercedes. Posso ancora diventare campione del mondo e continuerò a lottare”. Anche correndo qualche rischio: “Così ho già vinto quattro Mondiali e 52 gare. Perché dovrei? – spiega – Paura di fallire? Tutti ce l’hanno. E poi sono consapevole che con una certa dose di rischio qualcosa possa andare storto. Ma se ti lasci troppo condizionare, la paura ti paralizza e non ti diverti più”. Il ferrarista ha concluso parlando anche delle strategie del team, sotto accusa dopo Monza e Singapore. “Difenderò sempre la mia squadra. La Formula 1 è uno sport di squadra: vinci e perdi insieme. La Ferrari è diversa: dietro ha tutta una nazione”.