Sabato 15 settembre 2018 - 18:06

Hamilton in pole, Vettel terzo e Raikkonen quinto

In prima fila Verstappen al fianco dell'inglese

Roma, 15 set. (askanews) – Pole position per Lewis Hamilton al Gp di Singapore, quindicesimo appuntamento del mondiale di F1 (su 21). Il britannico della Mercedes stampa il nuovo record della pista fermando il cronometro a 1:36.015. Seconda posizione per Max Verstappen che scatterà al fianco del campione del mondo mentre Sebastian Vettel sarà costretto a partire dalla terza piazza al fianco di Valtteri Bottas. In terza fila partiranno Raikkonen e Ricciardo. Poi Perez, Grosjean, Ocon e Hulkenbeg.

