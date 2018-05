Lunedì 28 maggio 2018 - 20:02

Vela, GC32 a Riva del Garda: ha vinto Bertarelli con Alinghi

Nella classifica timonieri armatori. Titolo assoluto a Team Tilt

Roma, 28 mag. (askanews) – Ernesto Bertarelli, skipper e timoniere di Alinghi, vince il titolo nella classifica timonieri armatori del Campionato del Mondo GC32. Il titolo assoluto va agli svizzeri di Team Tilt. Successo dell’evento con 13 team iscritti da nove nazioni. Sedici le regate disputate in quattro giorni. Si è conclusa ieri a Riva del Garda la prima edizione del Campionato del Mondo classe GC32, organizzato dalla Fraglia Vela Riva, in collaborazione con la Classe Internazionale GC32. I catamarani volanti, alla loro prima uscita ufficiale dopo il riconoscimento ottenuto dalla Federazione Mondiale Vela, si sono dati appuntamento a Riva del Garda per un evento che ha visto partecipare 13 team da nove nazioni con a bordo i migliori specialisti della vela internazionale.

Alinghi, con Ernesto Bertarelli al timone, ha concluso ieri la serie di 16 regate in quattro giorni al quarto posto assoluto e al primo nella classifica riservata ai timonieri/armatori, un risultato di assoluto prestigio internazionale ottenuto nell’ambito di una competizione di altissimo livello con ha visto partecipazione di molti dei migliori velisti del mondo. Tra questi il francese Franck Cammas, l’austriaco Roman Hagara, due volte campione Olimpico, il neozelandese Adam Minoprio e l’australiano Glenn Ashby tattico di Emirates Team New Zealand vincitore dell’ultima edizione dell’America’s Cup.

Ernesto Bertarelli, visibilmente soddisfatto, al termine delle regate ha dichiarato: “Sono molto contento per aver regatato alla pari contro professionisti di questo livello. Abbiamo sfiorato il podio assoluto e vinto la classifica riservata ai timonieri armatori. Questo evento è stato molto competitivo e avvincente, organizzato professionalmente in una location come Riva del Garda, ideale per la vela. I GC32 sono veloci e spettacolari, le regate brevi e molto intense. Complimenti infine a Team Tilt per il loro risultato e a tutta vela svizzera: su tredici equipaggi partecipanti da nove nazioni, tre erano svizzeri. Tutto quello che abbiamo seminato fino ad oggi con Alinghi comincia a dare i suoi frutti”.

Classifica generale: Team Tilt (Svizzera) SAP Extreme Sailing Team (Danimarca) Oman Air (Oman) Alinghi (Svizzera) – 1 classificato armatori – timonieri Classifica completa al link: https://www.gc32worlds.com/results/ Alinghi al Campionato del Mondo GC32 Ernesto Bertarelli – skipper e timoniere Arnoud Psarofaghis – tattico e randista Nils Frei – tailer Timothé Lapauw – regolatore foil Yves Detrey – prodiere Pierre – Ives Jorand – direttore tecnico Joao Cabecadas – squadra tecnica di terra David Nikles – squadra tecnica di terra. (Foto Credit Martina Orsini, cortesia ufficio stampa).