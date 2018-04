Domenica 29 aprile 2018 - 12:34

Migliorano le condizioni di Benvenuti, ancora in ospedale

L'ex campione del mondo ricoverato per un malore

Roma, 29 apr. (askanews) – Migliorano le condizioni di Nino Benvenuti. L’ex campione del mondo dei dei superwelter e dei medi sia nella Wba che nella Wbc che solo qualche giorno fa ha festeggiato 80 anni, ha accusato ieri un malore ed è arrivato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, a Roma, per essere sottoposto d’urgenza ai primi accertamenti. I medici, dopo il ricovero, hanno escluso il peggio e stamane, dopo una notte in osservazione, le condizioni di Benvenuti sono in netto miglioramento. Solo giovedì Benvenuti era a Roseto degli Abruzzi in occasione degli Europei juniores. I medici hanno già detto che dovrà rinunciare ad impegni ed attività varie per un periodo ancora imprecisato. Probabilmente proprio la trasferta abruzzese è alla base dell’affaticamento che ha determinato il successivo malore.

Adx