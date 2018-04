Mercoledì 11 aprile 2018 - 13:42

Malagò: Vittoria del calcio italiano, ora nulla di cui aver paura

"Magari anche la Juve farà l'impresa e la Lazio passi il turno"

Roma, 11 apr. (askanews) – “Contro una formazione che viene riconosciuta come fra le più forti al mondo, se non la più forte, ribaltare un risultato così è la vittoria di tutto il calcio italiano”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò parlando della vittoria della Roma sul Barcellona valsa la qualificazioni alle semifinali di Champions. “E’ importante che magari l’impresa la faccia anche la Juve stasera e che la Lazio passi il turno in Europa League – ha proseguito a margine della premiazione degli atleti delle Fiamme Gialle a Roma.”Se si può arrivare in finale? Gli avversari sono spaventosi ma non c’è nulla di cui avere paura”, conclude.