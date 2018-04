Giovedì 5 aprile 2018 - 15:31

Malagò: “Champions? I risultati delle italiane parlano da soli”

"Dalla Juve ci aspettavamo di più. Roma risultato bugiardo"

Roma, 5 apr. (askanews) – “I risultati parlano da soli, non c’è bisogno di commentarli, sono sotto gli occhi di tutti”. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine del Convegno “Scherma e Scuola” tenutosi al Cattolica Center di Verona in occasione della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo Cadetti e Giovani di scherma Verona 2018, torna sul 7-1 patito dalle italiane nel doppio confronto con Real e Barcellona in Champions. “C’e’ tanta delusione – ha detto – Dalla Juve ci si aspettava certamente qualcosa di diverso. Complimenti al Real Madrid, fantastico il gol di Cristiano Ronaldo, mi accodo ai tanti elogi già fatti al campione portoghese. Sulla Roma consentitemi di dire che il risultato è bugiardo”. Malagò ha anche parlato del futuro della Lega di Serie A. “Abbiamo completato tre aspetti non da poco: lo statuto, la nomina del presidente e il ricevimento della caparra che fa da garanzia dell’accordo sui diritti tv con Mediapro. Da qui al 7 maggio completeremo la governance, poi, se non ci saranno altri intoppi, e’ giusto che io mi faccia da parte e che la nave salpi col presidente e l’amministratore delegato”