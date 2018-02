Martedì 6 febbraio 2018 - 07:19

La Lazio ko all’Olimpico, colpo del Genoa: 1-2

Inzaghi: "Certe partite, se non le vinci, devi almeno pareggiarle"

Roma, 6 feb. (askanews) – Il Genoa espugna l’Olimpico 2-1 nel posticipo della ventitreesima giornata del campionato di serie A. Dopo un primo tempo in cui regna l’equilibrio, nella ripresa le due squadre si sbilanciano maggiormente e ne beneficia lo spettacolo. Il Genoa passa in vantaggio con un gol di Pandev al 10′, che sfrutta un rimpallo in area per portare in vantaggio i suoi. Il pareggio biancoceleste però è immediato (14′): cross di Caceres dalla destra e tocco vincente di Parolo col mancino. La Lazio cerca con insistenza il raddoppio, ma a trovare il gol è il Genoa. Laxalt sfrutta un errore di Caceres per trovare la rete che, però, viene annullata da Maresca che sanziona un fallo di mano dell’esterno rossoblù. In pieno recupero lo stesso Laxalt (47′) sfrutta alla perfezione un preciso cross di Hiljemark e di testa batte Strakosha. Questa volta è tutto regolare, la squadra di Ballardini vince 2-1 e si porta a 24 punti. La Lazio resta terza a 46.

“Abbiamo trovato un buon Genoa, che si è difeso con ordine. Ma noi dovevamo essere più bravi, dovevamo avere più pazienza: abbiamo preso gol, ma siamo stati bravi a reagire e trovare il pareggio. Forse la troppa foga di cercare il vantaggio ci ha fatto scoprire e prendere di nuovo gol. È andata così, forse c’era anche un po’ di stanchezza, ma ora dobbiamo mantenere la testa alta e pedalare. Partite del genere arrivano, nell’arco di una stagione, ma dobbiamo essere bravi a capire che quando non riesci a vincere allora devi almeno pareggiare” il commento del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi.

