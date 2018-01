Domenica 7 gennaio 2018 - 12:11

Cagliari-Juve 0-1 tra le polemiche Allegri: “Meritavano il pari”

Bernardeschi gol e tocco di mano, ma il Var non interviene

Roma, 7 gen. (askanews) – La Juventus vince di misura la partita contro il Cagliari della Sardegna Arena, posticipo della prima di ritorno del campionato di serie A. Finisce 1-0 per i bianconeri, decide un gol di Bernardeschi al 74′. Nel primo tempo regna l’equilibrio: tre legni in totale, due dei bianconeri con Dybala (problemi muscolari e costretto al cambio) e Bernardeschi e uno della squadra di casa con Farias. Nella ripresa Pavoletti sfiora subito la rete del vantaggio, ma poi è la Juventus a trovare il gol partita. Discesa di Douglas Costa sulla destra e gol di Bernardeschi su facile tocco ravvicinato col mancino. Sardi furiosi al 78′ per un tocco di mano in area dello stesso Bernardeschi su cui il Var non interviene. “Il Cagliari meritava il pari – il commento di Allegri a fine gara – ma ci siamo adattati bene. A Bergamo feci una considerazione sul Var, tutti mi attaccarono. Ora arrivano tutti piano piano, li aspetto al varco… Gli arbitri sono bravi, il Var impareranno ad usarlo sugli episodi eclatanti. Per esempio è fondamentale nella valutazione del fuorigioco”. E il presidente del Cagliari Giluni rilancia: “Calvarese può anche sbagliare, ma Banti al Var non può non segnalarglielo. Campionato falsato. Assurdo non vedere il rigore”