Mercoledì 27 dicembre 2017 - 07:11

La Lazio vince e vola in semifinale, Inzaghi:”Passaggio meritato”

Basta un gol di Lulic dopo 6'. Ora Milan o Inter

Roma, 27 dic. (askanews) – Un gol di Lulic dopo soli sei minuti di gioco basta alla Lazio per battere la Fiorentina e volare in semifinale. Il prossimo avversario della formazione biancoceleste uscirà dal derby di Coppa Milan-Inter in programma questa sera a San Siro. Il gol partita in avvio: Milinkovic-Savic legge il movimento di Lulic in area, il bosniaco fa fuori Gaspar e infila di destro Dragowski. “Volevamo la semifinale a tutti i costi e l’abbiamo ottenuta con merito” la soddisfazione di Simone Inzaghi a fine gara. “La squadra – continua – ha fatto un ottimo primo tempo, l’unico rammarico è non aver chiuso il primo tempo con un vantaggio più largo. Nella ripresa la Fiorentina ha fatto dei cambi, ci siamo abbassati ed eravamo un po’ stanchi, però non abbiamo preso gol per la seconda gara di fila e loro hanno fatto un solo tiro con Chiesa. Abbiamo trovato una Fiorentina in un ottimo momento ma siamo stati bravi a soffrire, anche se poco, da squadra”. Inzaghi ha dovuto ricorrere ad Immobile sin dal primo tempo per l’infortunio a Caicedo: “Ciro ha stretto i denti, non si è allenato negli ultimi due giorni e stanotte ha avuto un po’ di febbre: avrei voluto impiegarlo nell’ultima mezzora” Adx