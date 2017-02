'Ndrangheta in curva, Elkann: da Juve assoluta collaborazione

"Vedremo come indagine proseguirà. Non siamo preoccupati"

Torino, 9 feb. (askanews) - "C'è assoluta collaborazione da parte della Juventus. Vedremo come l'indagine prosegue in modo tale da fare assoluta chiarezza su questi temi. Ma non siamo assolutamente preoccupati delle varie allegazioni che vengono fatte alla Juventus e alla sua dirigenza". Lo ha detto il presidente di Fca, John Elkann, a margine della inaugurazione della mostra per i 150 anni del quotidiano La Stampa a proposito dell'intenzione della commissione antimafia di sentire i dirigenti della squadra bianconera sulle presunte infiltrazioni della 'ndrangheta nella curva bianconera.