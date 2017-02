Roma, 21 feb. (askanews) - Grande sorpresa per i fan di Bob Marley. In un albergo di Londra, nella zona Kensal Rise, è stato ritrovato un vero e proprio tesoro riguardante l'artista: tredici registrazioni di concerti che Marley e i Wailers hanno tenuto in Europa alla metà degli anni Settanta. Si tratta delle esibizioni come quella del 1975 al Lyceum di Londra o quella di Parigi tre anni dopo che i fan potranno ascoltare per la prima volta versioni inediti di grandi successo di Marley come "No Woman No Cry", "Exodus" o "Jammin". In quel periodo, Bob Marley registrava i suoi concerti grazie a un tour truck dei Rolling Stones, uno strumento unico per l'epoca che Mick Jagger e soci avevano deciso di prestare alla leggenda del reggae per poter incidere e preservare i suoi concerti. I nastri del concerti sono rimasti per anni in quell'albergo dove l'artista giamaicano e la sua band alloggiava durante i tour europei. Erano state dimenticati lì tutti questi anni, fino a quando non sono stati ritrovati da Joe Gatt, imprenditore ma soprattutto fan di Bob Marley che è stato avvisato del ritrovamento dei nastri da parte di un amico che stava sistemando l'albergo. Il resto del lavoro è stato restaurarli: a causa dell'umidità e del tempo, quei concerti e quelle esibizioni rischiavano di rimanere inascoltabili. Invece un'opera meticolosa durata quasi un anno in uno studio di registrazione di Londra ha permesso di ritrovare le voci di Marley e della sua band praticamente intatti.