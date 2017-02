Torna a Roma la star di "Big Time Rush" Kendall Schmidt

Roma, 20 feb. (askanews) - Dopo i sold out del 2015 e 2016 in tutta Italia (Roma, Torino, Napoli, Milano, Catania), torna a grandissima richiesta l'attore e cantante Kendall Schmidt con la sua band, gli Heffrib Drive, domenica 26 febbraio a Roma allo Spazio 900.

Reso celebre dalla serie tv "Big time rush", Kendall sta riscuotendo, insieme all'amico storico Dustin Belt e alla sua band, uno straordinario successo mondiale.

Con all'attivo oltre 2 milioni di follower su facebook, Kendall è ormai diventato a tutti gli effetti un'icona del pop moderno, con fans a seguirlo durante tutta la sua giornata- tipo. Ormai un cult il momento social "CoffeeTime with Kendall" dove l'artista condivide le sue mattine con le fans, una sorta di Edicola Fiorello made in Usa.

Il 10 febbraio è uscito il nuovo EP Slow Motion, le cui canzoni saranno protagoniste sui palchi italiani e di tutta Europa insieme ai brani storici dell'album "Happy Mistakes".

In particolare grande attenzione sui brani "Living Room", ballata su un amore perduto e sulla quotidianità dei rapporti amorosi e "Rain don't come" che ha visto uno shooting video davvero avventuroso in mezzo al deserto. La band arriva in Europa per un tour che toccherà Svizzera, Francia, Germania e Italia, dopo aver registrato il tutto esaurito in Sud America. Una nota curiosa: la grafica del tour riprende una foto scattata nel precedente tour italiano.