TIMvision, "Un bacio" nella Giornata contro il bullismo

Roma, 7 feb. (askanews) - In occasione della 1° giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, arriva oggi su TIMvision, "Un bacio", il pluripremiato film di Ivan Cotroneo sulla vita di tre adolescenti tra bullismo, pregiudizi e omofobia. "Un bacio" racconta la storia di tre sedicenni che frequentano la stessa classe in un liceo di Udine. Lorenzo è un ragazzo gay, si è trasferito da poco in città, è orfano di entrambi i genitori e finalmente ha trovato una famiglia che lo accoglie. Blu è una ragazza molto chiusa, riservata e spesso infelicemente etichettata, anche pubblicamente, come "ragazza facile". I due stringono ben presto amicizia con Antonio, un ragazzo ancora segnato dalla morte del fratello maggiore. Il film è stato insignito di numerosi premi tra cui il Globo d'oro 2016 per la miglior sceneggiatura, il Ciak d'oro Alice/Giovani 2016 e il Ciak d'oro 2016 per la miglior fotografia. Inoltre, Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani, Leonardo Pazzagli e Alessandro Sperduti si sono aggiudicati il premio Biraghi, il prestigioso riconoscimento dedicato agli attori emergenti, ai Nastri d'Argento 2016.