Telese su La7: in "Bianco e Nero" la cronaca per capire la società

Roma, 2 feb. (askanews) - Raccontare la cronaca, bianca e nera, con l'aiuto di esperti, per capire i mutamenti in corso nella nostra società: è questo l'obbiettivo di "Bianco e Nero. Cronache italiane", il programma con cui Luca Telese torna a La7, in onda dal 6 febbraio in prima serata. Al suo fianco ci sarà la giornalista e scrittrice Francesca Lancini, l'avvocato Giulia Bongiorno, la giornalista Luisella Costamagna, l'investigatore Piero Provenzano. "Tutti i grandi cambiamenti di questi anni, nel senso comune italiano, sono passati per la cronaca, vent'anni fa passavano attraverso la politica. - ha detto Telese - Oggi l'emotività, aumentata dalla potenza dei social network, dalle grandi narrazioni televisive, è quella che disegna la tendenza".

Il tentativo è quello di spiegare, senza sensazionalismi, i meccanismi che ci sono dietro gli eventi che stanno rivoluzionando i nostri costumi, partendo da grandi fatti di cronaca, toccando temi che riguardano tutti, come le informazioni sensibili, il modo di essere identificati, la possibilità di difendersi, il potere dei social sulle nostre vite. "Vorremmo - ha specificato Telese - che questo programma avesse tre sapori: un po' di film di Tarantino perché la realtà che guardiamo è violenta, caotica, un po' di Almodovar perché i sentimenti e l'emotività ridisegnano i ruoli e le grandi categorie che conoscevamo, e un po' di Hitchcock perché la nostra volontà è quella sempre di capire con l'intelligenza".

Sul suo ritorno a La7 dopo l'esperienza di "In onda" il giornalista ha detto: "Tornare a La7 è tornare a casa: tornare a uno stile che è artigiano nella fattura delle cose e mainstream nella capacità di parlare a un pubblico ampio". Al suo fianco ritroverà Luisella Costamagna, con cui c'erano state tensioni proprio durante l'esperienza di "In onda": "La coconduzione di un programma è come una convivenza, va oltre il matrimonio e il divorzio. - ha ironizzato - Luisella è un gigante del suo mestiere, è una donna intelligente con una strepitosa passione per la cronaca".