Taylor Swift, villa a Beverly Hills diventa 'monumento storico'

Roma, 16 gen. (askanews) - La mega villa di Taylor Swift, a Beverly Hills, diventerà 'monumento storico'. La reggia da ben 25 milioni di dollari è stata etichettata dalla Commissione dei Beni Culturali della città californiana, punto di 'riferimento locale' su richiesta della stessa popstar poiché quest'ultima ha speso un capitale per far tornare alle condizioni originali del 1934 l'ex tenuta dell'iconico produttore hollywoodiano Samuel Goldwyn. Nella giornata di mercoledì ben cinque membri della commissione hanno votato con un sì alla richiesta della cantante, diventata proprietaria di questa meraviglia architettonica che comprende sei camere da letto e cinque bagni. Il parere definitivo però è nelle mani del Comune di Beverly Hills che dovrà approvare il progetto. La tenuta si estende su una superficie di oltre 1000 mq ed è stata a suo tempo frequentata da stelle del cinema come Clark Gable, Charlie Chaplin, Bette Davis, e Frank Capra.