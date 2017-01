Svaligiata a Roma la villa di Teo Mammucari

Roma, 3 gen. (askanews) - Brutta avventura per Teo Mammucari nel giorno di Capodanno. Rientrando nella sua casa di Tor de' Cenci a Roma, lo showman ha avuto l'amara sorpresa di vedere la sua casa messa a soqquadro. Rubati preziosi del valore di diverse decine di migliaia di euro, ma la stima è solo approssimativa e potrebbe essere destinata a crescere. Il conduttore televisivo, infatti, si trova in vacanza a Miami ed è stato avvisato telefonicamente dell'accaduto. Autori una banda di professionisti che ha smurato la cassaforte nella quale erano custoditi orologi di valore, gioielli e un fucile da caccia regolarmente detenuto. Tre o forse quattro le persone che sono entrate nell'abitazione forzando la finestra. La casa è stata messa a soqquadro alla ricerca della cassaforte, vero obiettivo dei ladri. A dare l'allarme è stato un vicino di casa, che insospettito dai rumori provenienti dall'abitazione di Teo Mammucari, ha subito chiamato il 112. Ma ormai i ladri erano già andati via con la cassaforte. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che stanno visionando. Lo scorso anno sempre a Capodanno due giovani serbi avevano tentato di mettere a segno un altro colpo nella villa del regista Giuseppe Tornatore all'Appio, ma erano stati bloccati dai carabinieri, che recuperarono anche la refurtiva.